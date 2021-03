„Kõik värisesid.“ Mängule lennanud NBA liidermeeskond elas üle väga ärevad hetked 

Korvpallureid Memphisesse lennutama pidanud Boeing 758 põrkas lindudega kokk peagi pärast starti. Kostus kõva kärgatus, vasakust mootorist lõid välja leegid ning peagi lakkas see töötamast.

Piloot suundus tagasi Salt Lake City lennuväljale, kus sooritas hädamaandumise. See läks edukalt, kuigi lennuki esiosa sai pisut kannatada ning samuti oli see lindude verest punane.

"Õnneks maandusime turvaliselt. Kõik värisesid, kuid nendega on hästi," kommenteeris Jazzi kõneisik USA meediale.

"Jumal on hea", kirjutasid omalt poolt sotsiaalmeediasse staarmängijaid Royce O’Neale Donovan Mitchell ja Rudy Gobert lisas: "See on üks ilus päev!".