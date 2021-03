Manchester City plaanib Haalandi ulmelise palgaga endale meelitada 

Kui Haaland siirdus 2019. aasta detsembris Borussiasse, maksti tema eest Salzburgile "vaid" 23 miljonit eurot. Lepingu järgi oleks Haalandil 2022. aastal võimalus klubist lahkuda, kui keegi maksaks tema eest 100 miljonit eurot ning võib arvata, et kosilasi Haalandile sellise "peenraha" eest juba jaguks.

Sestap loodab City sellele, et Borussia on sunnitud juba tänavu Haalandi maha müüma, et teenida norraka eest priskema kopika. City olevatki ette valmistamas pea 180 miljoni euro suurust pakkumist.