Ronaldo palus kõigi maailma emade ees vabandust 

Ronaldo rääkis Sports Illustratedile, et hirmus soeng oligi tema sõjakavalus: nimelt oli ta poolfinaalis Türgiga saanud väikse vigastuse, kuid et lehemeeste tähelepanu sellelt eemale juhtida, otsustas ta enne finaali Saksamaaga külastada juuksurit. Kavalus toimis ideaalselt.

"Ajakirjanikud unustasid vigastuse ära ja rääkisid vaid sellest soengust. Küsisin meeskonnakaaslastelt, mida nad soengust arvavad ja kas see neile meeldib. Kõik ütlesid: "Ei, see on jube, lõika see ära!" Kuid see viis ajakirjanike tähelepanu mu vigastuselt eemale," pajatas Ronaldo.