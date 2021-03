Olümpiavõitja sai süüdistuse 12aastase lapse seksuaalses kuritarvitamises 

Nüüdseks on 52aastane Shea vahistatud ja talle on esitatud süüdistus lapse seksuaalses kuritarvitamises ja seksuaalses vägivallas.

Endise sportlase kaitsja sõnul on süüdistused alusetud ning puuduvad vähimadki tõendid, mis neid süüdistusi kinnitaks. Shea ütles oma vande all antud tunnistuses, et pole kunagi kätt tüdruku riiete alla ajanud, patsutuste näol olnud aga tegemist "hoolitseva puudutamisega". Kaitsja väitel on kogu asja taga perekondlik vaidlus. Millises sugulussuhtes laps Sheaga on, pole ohvri kaitsmiseks avaldatud.