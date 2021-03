TÄNA OTSEBLOGI | Mida suudab Eesti vutikoondis Rootsi vastu? 

Ajutiselt sinisärke juhendava Martini Reim sõnul Eesti koondises võrreldes kahe viimase matšiga koosseisus väga palju muudatusi ei tule.. "Väga huvitav mäng ja vastane, kes on näidanud pikalt head jalgpalli. Keeruline on see, et ma ei tea, kui palju Thomas [Häberli] tahab, et ma välja ütlen. Väga suuri muutusi pole, aga tahatakse proovida neid, kes on enam-vähem hakkama saanud ja positsioone õppinud,” rääkis eile Reim, kelle väitel on lahtine näiteks Rauno Sappineni osalus.