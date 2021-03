Kas ajutine lahendus, mis muutub normiks? Koondised võivad jalgpalli EMil teha viis vahetust 

Möödunud aastal muutus jalgpallikalender koroonapandeemia tõttu nii tihedaks, et mängudes otsustati lubada viis vahetust. Toonane reeglimuudatus võib muutuda jalgpallis uueks normiks, sest ka sellel suvel toimuval EMil jätkatakse sama lahendusega.

UEFA põhjendas otsust muu hulgas sellega, et viie mängija vahetuse reegli kehtib juba ka MM-valiksarjas.

Õhtulehe ajakirjanik Mart Treial leidis märtsi keskpaigas, et tegu on uuendusega mis võiks vutti jäädagi. "Üks geniaalsemaid muudatusi, mille FIFA palus jalgpallireeglitesse sisse viia eelmise aasta mais, kui vutielu hakkas mitmes riigis tasapisi taastuma ja pooleli jäänud turniirid oli vaja kiirkorras lõpuni mängida. Kolme vahetuse asemel ajutiselt viie lubamise eesmärk oli üllas: et treenerid saaksid koormusi paremini jagada ja seeläbi vähendada vigastusohtu," leidis ta.