Murdmaasuusatähe meelest vajab FIS elektrišokki: kui midagi ei muutu, siis me sureme välja 

34aastane prantslane Maurice Manificat on olümpiamängudelt võitnud 3 ja maailmameistrivõistlustelt 4 medalit, kuid tema sõnul on nende koondise rahaline olukord üpris raske.

Kui Björn Dählie sõnul võiks tulevikus võistelda vaid vabatehnikas, mis aitaks kulusid alla viia, siis prantslane temaga ei nõustu. Manificat usub, et klassika on murdmaasuusatamise alus ja on muidki võimalusi selleks, et tulevikus suudaks keegigi Norra koondislastele vastu saada.

"Norras võistlemine on väga kallis. Skandinaavias on kõik kallis. Ühe seal veedetud nädalavahetuse asemel saaksime mujal teha kümme treeningsessiooni. Norra võiks meile vastu tulla. Kuna neile meeldib murdmaasuusatamine nii väga, siis miks mitte anda väikestele riikidele natuke abi?" küsib Manificat.

Ta on Prantsusmaa üks aegade parimaid murdmaasuusatajaid, kes on MK-sarjas noppinud kümme etapivõitu, millest esimene tuli 2010. aastal ning viimane kaks aastat tagasi. .

Manificat'l ideedest puudust pole, aga peamiselt leiab ta, et Rahvusvaheline suusaliit (FIS ) võiks õppida Rahvusvaheliselt laskesuusaliidult (IBU). Näiteks viimane müüb teleõigusi ise, kuid murdmaas on see jäetud etappi korraldava riigi õlule.

"Kui FIS taastaks kontrolli teleõiguste üle, saaksid nad väikerahvastele rohkem raha jagada, nagu teeb seda IBU," selgitas atleet, kelle meelest võiks ühes keskuses toimuda ka rohkem MK-etappe, millega vähendataks kulusid reisimisele. Ta toob taas näiteks laskesuusatamise, kus lisaks nädalavahetusele võisteldakse ka kolmapäeval ja reedel.