WRC Soome ralliekspert: Tänaku WRC leping Hyundaiga lõpeb, aga mis saab edasi? Toimetas Oliver Lomp , täna 09:47

2019.aasta maailmameister Ott Tänak Foto: Reuters/Scanpix

Autoralli MM-sari sai sel nädalal rõõmusõnumi, kuna Hyundai teatas, et kavatseb jätkata ka uuel hooajal. Millisteks kujunevad aga meeskondade koosseisud?Ainsana on teada, et Sebastien Ogier’ kavatseb karjäärile joone alla tõmmata, ent kõigil teistel sõitjatel saavad lepingud otsa. Soome rallieskperdi Miikka Anttil sõnul ootab rallimaailm Ott Tänaku ja Kalle Rovanperä (Toyota) taga.