Selgus koduseks võrkpalli EMiks valmistuva koonise esialgne nimekiri 

2021. aasta on Eesti rahvusmeeskonna jaoks ajalooline, sest esmakordselt toimub Eestis Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir, mis peetakse 1.-9. septembrini Tallinnas Saku Suurhallis. Lisaks toimuvad alagrupimängud Poolas (Krakow), Tšehhis (Ostrava) ning Soomes (Tampere). Et valiksarjaga jätkatakse mais, pole kõik osalejad veel selged, kõik osalejad saavad selgeks hiljemalt 16. maiks, pärast seda toimub ka alagruppide loosimine.

„Me alustame hooaega Kuldliiga alagrupimängudega, seejärel tulevad loodetavasti Final Four ja Challenger Cup. Suve esimese poole ettevalmistust alustame 3. mail Tartus pika nimekirjaga, kuhu kuulub 20-22 mängijat. Kolm nädalat töötame 22 mängijaga, pärast seda jätan koosseisu 16 mängijat, kes on valmis alustama Kuldliiga esimest turniiri Tartus 28. mail,“ selgitas peatreener.

„Ma ei taha öelda, et Kuldliiga on vaid ettevalmistus EM-finaalturniiriks. Ma tahan Kuldliigale panna suurt rõhku, loomulikult on EM selle suve peamine sündmus, aga tahan olla koondisega võitlusvõimeline juba Kuldliigas, sest minu arvates ei ole hea hakata liiga varakult sellele turniirile mõtlema. Keskendume kõigepealt esimesele turniirile ja töötame, et saada tugevamaks. Et olla ambitsioonikas igal turniiril ja igas mängus,“ lisas juhendaja.