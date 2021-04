INTERVJUU | Kalev/Cramo tähtmängija Marcus Keene: „Minuga on alati kaasas taak, et pikkuse pärast vaadatakse minust mööda.“ 

"Tänavu on vaieldamatult nii vaimselt kui füüsiliselt minu senise karjääri kõige keerulisem aasta," vihjab Marcus Keene koroonaajastule. Ehkki 25aastane tagamängija on VTB Ühisliigas visanud keskmiselt 19,47 punkti, millega on resultatiivsuselt teine mees Euroopa korvpalli superstaari Aleksei Švedi järel, siis kohalikus liigas on ta jäänud silma ka pahandustega. Detsembris näitas Keene Pärnus publikule keskmist sõrme ja oma osa on saanud ka toolid.