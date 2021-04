Endine riigikohtunik Alaverist: kui tõendite kogumine oli ebaseaduslik, poleks saanud teda süüdi tunnistada 

Kergandberg tunnistab, et pole kohtutoimikutega tutvunud, ent mõtiskleb teemal, kas ajakirjandus ikka on kunagise sangari suhtes õiglaselt käitunud. Olgu mainitud, et olemasolevas videos endine õigusemõistja rõhutab, et tema mõttekäik tuleneb pelgalt oletusest.

„Kriminaaltoimikus võib olla väga palju igasugust materjali, aga ega selle materjali pinnalt ei saa ju kedagi veel süüdi tunnistada. See, millised tõendid kohtus vett peaksid, see on täiesti eraldi teema. Ja veel kord: ma ei ole kindel, et mingi õigus on see, et ajakirjandus ütleb, et temale mingid menetlusreeglid ei loe, sest rahvas tahab ja tema võib isiku ära hävitada selliste asjaolude pinnalt, mille puhul kohus inimest Kinni panna ei saaks. Ma ei ole kindel, et see on õige,“ lisas Kergandberg.

Harju maakohus tunnistas 2019. aasta novembris Alaveri kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning mõistis talle tingimisi vangistuse. Kohus mõistis Alaverile aastase tingimisi vangistuse aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.