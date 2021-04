Suveolümpiamängud võivad toimuda… Põhja-Koreas! 

Kümme aastat tagasi olnuks mõeldamatu, et kommunistlik diktatuuririik Põhja-Korea ja läänemeelne Lõuna-Korea võiks sõbralikult maailma olulisimat suurvõistlust korraldada, ent nüüd võib see tõeks saada.

Nimelt kirjutab Lõuna-Korea meedia, et riigi esindajad on kinnitanud, et kavatsevad koos põhjanaabritega kandideerida 2032. aasta suveolümpiamängude võõrustajateks.