Üks positiivne koroonaviiruse proov saatis osa koondisest isolatsiooni 

Ettevaatusabinõuna jäävad koondise mängijad ja personal 10 päevaks eneseisolatsiooni, millest on vabastatud need, kes on viiruse varem läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud. Sellest lähtuvalt muutub ka kodune Premium liiga kalender ning täpsetest muudatustest annab jalgpalliliit teada esimesel võimalusel.