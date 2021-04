Kas Saksamaa viskab rahvuskangelase enneaegselt üle parda? „Terve jalgpallimaailm naerab meie üle!“ 

Kuigi Löw tõusis 2014. aasta MM-tiitli järel rahvuskangelaseks, on nüüd olukord täielikult muutunud. Mees teatas, et lahkub suvel ametist, kuid paljud ootavad, et ta astuks tagasi juba praegu. Kui ta ise seda sammu ei astu, siis nõutakse häälekalt vallandamist. Kuidas asjad nii kaugele jõudsid?