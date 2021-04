MM-sarjaks valmistuv Robert Virves: Itaalias saadud kolmas koht oli hea üllatus 

„Rally Il Ciocco e Valle del Serchiost on nüüd mõni aeg möödas ja analüüs tehtud, kust ja kuidas paremaks saada asfaldil," kirjutas Virves sotsiaalmeedias. „Püstitatud eesmärgid esimeseks asfaldiralliks said täidetud ja oma klassi kolmas koht oli lisaks kõigele muule hea üllatus. Valisime üsna turvalise tempo, et oleks aega reageerida üllatustele ja neid jagus ka selle hooga sõites ning rõõmu valmistas ka see, et meie kogemuse pealt oli kaotus kiireimatele oluliselt väiksem, kui esialgu ootasime.“