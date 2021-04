RALLIMAAILM UUE LEPINGUSÕJA EEL: kas Tänak ja Rovanperä võiks sõita samas meeskonnas? 

Vähemalt selgus sel nädalal, et MM-sarjas jätkab kolm tehasetiimi: Hyundai, Toyota ja M-Sport. Kardeti, et kui Hyundai peaks lahkuma, siis muutub supp liiga lahjaks. Nüüd on ses osas kindlus olemas, et vähemalt järgmisel aastal näeme sarnasel tasemel MM-sarja nagu tänavu.