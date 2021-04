EBAÕIGLUS! Kuressaares alanud uskumatult pikale karjäärile tõmmati julmalt kriips peale 

Sarnase saavutuseni pidanuks jõudma ka Andorra legend Ildefons Lima, kuid kummalisel kombel rikkus koroonaviirusest tekkinud segadus tema unistuse. Lima tõmbas Andorra särgi esimest korda selga 1997. aastal Kuressaares, kus Andorra teenis Eestilt 1 : 4 kaotuse, külaliste ainsa värava lõi just debütant Lima. Et veidi konteksti luua, siis meenutame, et Eesti eest tegid skoori Indrek Zelinski, Marek Lemsalu, Andres Oper ja Mati Pari. Vahetusest sekkusid teiste seas näiteks Argo Arbeiter ja Raivo Nõmmik.