Pronksi võitnud Selveri peatreener: viimased nädalad on meile päris karmid olnud 

Selveri meeskonna resultatiivseimana tõi Renee Teppan 15 punkti (+10), Mihkel Varblane lisas 11 (+7) ja Andrus Raadik 10 (+7) punkti. Selveri vastuvõtt oli 57%, rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt, blokiga saadi 5 ja serviga samuti 5 punkti (eksiti 16 pallingul).

Pärnu edukaim oli rünnakul 12 punktiga (+7) Kristaps Platacs, 10 silma (+5) lisas Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 65%, rünnak 48%, blokipunkte saadi 3, servil löödi 3 ässa ja eksiti 16 servil.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev kinnitas volley.ee-le, et medal teeb alati rõõmu. “Medal on medal, midagi oma tehtud töö eest kaela saada on alati hea. Viimased nädalad on meile päris karmid olnud, lihtne see seeria ei olnud. Kokkuvõtteks ütlen suured tänud meestele, kes suutsid end pärast sellist rasket aega kokku võtta ja kindlalt Pärnu üle mängida. Teadsime, et esimses mängus on suur roll vaimsel poolel, eriti avamängus. Täna maksid rohkem oskused, aga Pärnu mängis täitsa tip-top, meie serv täna nii hästi ei toiminud ja vastane oli mängus sees. Aga suutsime vastu pidada ja lõpp hea, kõik hea,” sõnas Vassiljev.

Pärnu peatreener Avo Keel tõdes, et meeskonnal jäi puudu tahtmisest ja emotsioonist. “Kaks korda 0 : 3 kaotus saada.. ei olnud meil pingeid peal, aga oli kuidagi selline natuke tahtejõuetu see esitus. Ei saa olla, et keegi on juba hooajast tüdinud. Ma ei taha iga kord karjuv treener ka olla, motivatsioon ja tahtmine peab ikka mängijal endal olema. Ei saanud me Selverile vastu, eks see jäi natuke ka individuaalsete oskuste taha ja sellise esitusega mingit medalit küsida on raske,” sõnas Keel.

“Vahel ma mõtlen, et kas ainult mulle on seda vaja. Mõistan, et kõik väsivad, aga teatud hetkedel tuleb endaga hakkama saada ja kokku võtta, vastasel juhul ei ole see palliplats õige koht ja tuleb minna autojuhiks või puid tegema,” lisas juhendaja.

Pärnu algkoosseis: Martti Keel, Kristaps Platacs, Taavet Leppik, Atvars Ozolinš, Harri Palmar, Toms Švans, libero Silver Maar.

Selveri algkoosseis: Renet Vanker, Renee Teppan, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Marx Aru, Mihkel Varblane, libero Denis Losnikov.