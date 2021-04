Ajaloolise Baskimaa finaali võitja jääb valitseva tšempioni tiitlist kohe ilma 

Olukorrale lisab vürtsi fakt, et juba 17. aprillil pannakse uuesti Sevillas pall mängu Copa del Rey finaalis, kus Bilbao ristab piigid Kataloonia suurklubi Barcelonaga.

Kuidas on selline olukord üldse võimalik? Vastus: koroonaviirus. Kaks Baskimaa meeskonda pidid ajaloolises finaalis kohtuma 2020. aasta 18. aprillil, kuid ülemaailmse pandeemia tõttu lükati matš edasi. Kuigi esialgu arvati, et tšempion selgub 2020. aasta suvel, siis lükati kohtumine edasi koguni 350 päeva jagu ja peeti nüüd ehk 3. aprillil 2021.

Täselt kaks nädalat pärast eilset finaali sõidavad Bilbao mehed aga uuesti Sevillasse, et võidelda teist korda Copa del Rey finaalis, kuid seekord on vastaseks Barcelona. Teel sellesse finaali said baskid jagu Ibizast, Alcoyanost, Real Betisist ja Levantest, katalaanid pühkisid teelt Cornella, Rayo Vallecano, Granada ja Sevilla.