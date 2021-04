Cagliari ja Klavan kaotasid taas 

Cagliari jätkab 30 mängu järel 22 punktiga 18. positsioonil ning väljalangemistsoonis. Selleks, et kõrgliigasse püsima jääda, tuleb tõusta koha võrra. Hetkel jäävad neist ettepoole Torino, kel on koos 23 silma, kuid ka kolm mängu varuks, ja Spezia, kes on kogunud 29 punkti.