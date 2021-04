Kläbo kritiseeris taas suusaliitu: mul on FISist kõrini 

"Mul on FISist nii kõrini. Nad on probleemide lahendamises kohutavad. Nad on teinud ka ohtralt vigu ning kardavad langetada õigeid otsuseid. Istun siin ja olen väga pettunud. Ma ei saanud medalit, kuid see on okei," tõdes Kläbo oma videoblogis.