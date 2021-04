Andrus Ansip: Alaver tegi halba endale ja Eesti mainele 

"Mis retsepti siin ikka olla saab. Eluga tuleb edasi minna. Skandaale on olnud paljudes riikides, näiteks Soomes. On jälle tõustud ja edasi mindud.

Suur rõõm on suusatada ja näha, kui palju on noori suuskadele tulnud. Ehk tuleb nendest ka kord veel olümpiavõitjaid ja maailmameistreid ja küllap osatakse ka vigadest õppida ja enam mingisuguseid ebaausaid eeliseid endale ei taotleta," vastas Ansip.

"Minu jaoks on kõik selge. See, mida ta tegi, oli vale. Ju ta leidis endale mingid vabandused, et kõik teevad nii või... Mina ei tea, kuidas inimesed mõtlevad, aga ta tegi halba endale, Eesti mainele. Tal endal ei ole oma vigadest enam võimalik õppida, aga olgu need vead õppetunniks kõigile teistele, kes on heietanud mõtteid, et ehk üritaks ka midagi ebaausat kasutada," sõnas Ansip.