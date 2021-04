Kas talvel rooste läinud Liverpooli masinavärk ärkas Londonis uuesti ellu? 

Jürgen Klopp. Foto: Reuters/Scanpix

Klopp usub, et tema mehed tõestasid Londonis, et nad on valmis võitlema koha eest esinelikus, mis annaks võimaluse ka järgmisel hooajal osaleda UEFA meistrite liigas. „Tegime olulise avalduse. Samas on meie jaoks selge, et asjad ei ole meie enda kätes,“ vahendab BBC sakslase sõnu. „Peame võitma ja vastased peavad kaotama, kuid meie töö on hoida konkurente surve all. Just seda praeguse tulemusega ka saavutasime.“