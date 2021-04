GALERII | KODUNE KÕRGLIIGA: Paide ja Legion tegid viigimängu, Levadia teenis kaartiderohkes matšis Viljandi vastu kolm penaltit

Legioni ning Paide lahing algas tormiliselt ja juba neljandal minutil viis Henri Anier keskeestlased juhtima. Anier suunas vasaku jalaga alla nurka Joseph Saliste tsenderduse. Pärast seda võttis kohtumine aga päris võrdse ja võitlusliku suuna. Legion suutis tekitada mitmeid ohtlikke olukordi, kuid vaheajale mindi ikkagi Paide 1 : 0 eduseisus.



Teisel poolajal jätkas Legion hoogsalt. 59. minutil sekkus vahetusest Aleksandr Šapovalov, kes andis kohe hea söödu Sander Purile, kelle Paide puurilukk Mattias Sapp karistusalas maha murdis. 61. minutil lükkas penalti Sapi selja taha Nikita Andrejev.



Paide eest tegi debüüdi 21aastane ghanalasest keskkaitsja Ishaku Konda. Noormees esindas 2019. aastal ka Ghana U20 vanuseklassi koondist ja kandis seal kaptenipaela.



Mullu Hollandist kodumaale naasnud Anier jätkab tänavu samast kohast, kus sügisel pooleli jäi. Kui eelmisel hooajal lõi ta Paide kasuks 11 mänguga kümme väravat, siis tänavu on ta kolmes avamatšis alati panustanud ühe tabamusega. Lisaks on 30aastase ründaja arvel ka üks väravasööt. Kolm väravat on tänavu löönud ka 32aastane Andrejev. Kaks tabamust lõi ta Levadia võrku, ühe lisas nüüd Paide puuri.