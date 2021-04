Konkurente sohitegemises kahtlustav Räim sai Türgis viienda koha: käib kah 

„Sile päev, 135km, õnneks oli veidi tuult. Meil oli plaan küljetuult proovida, kui leiame hea koha, aga pidime ka alguses hoolikad olema, sest oli palju rünnakuid. Jagasime need omavahel päris hästi ära ja ühel hetkel mõtlesin, et toetan ka tiimikaid ja hüppan mõnele vennale sappa. Selle lükkega me saime eest ära, üheksa meest aga põhimõtteliselt kolm neist keeldusid tööd tegemast. Võtsin asja ees rahulikult ja kuna oli allatuul, siis üritasin end ratta peal pisikeseks teha ja ees vedades üle 300w ei pedaalinud. Vahepeal saime vahe 50 seki peale ja mõtlesin, et päris hea, võimalik, et meil lastaksegi minna, aga vist oli üks tüüp ohtlik kokkuvõtte jaoks ja kaugele meid ei lastud. 57km oli see tähis, kus me võimalusel tahtsime proovida küljetuult. Mina olin veel ees, aga vahe oli max 10 sekundit ja nägin, kuidas tiim tagant tuleb ja ühinesin nendega. Lõhkusime veidi punti, aga kahjuks mitte nii nagu oleks vaja olnud. Jäi veel üks võimalus...



Ca 90km oli uuesti lootust küljetuulele, võtsime alguses rahulikult ja siis andsin tiimile käsu rünnata. Olime kenasti kõik kokku kogunenud ja siis gaas põhja. Ette jäi umbes 20 meest, kusjuures kokkuvõtte teine mees oli esimeses pundis olemas ja liidrit polnud. Ja siis juhtus naljakas lugu, et ühtäkki ilmus punti liider, kes kaalub vast 55kg ja on ikka väga väike poiss. Meie sõitsime üle 50km/h ja ta jõudis meile järele. Kahtlane... lisaks minu tiimikaaslane, kes oli temaga teises grupis, nägi kuidas ta ründas ja seejärel "haihtus". Türgis mängitakse veidi teiste reeglite järgi, sellest ma olen juba aru saanud ning need reeglid soosivad kohalikke rattureid ja nende tiime. Tuuri liider/võitja oli ukrainlane, aga sõidab Türgi tiimis. Kahju, võiks ikka fair play olla. Peab vist endale GoPro hankima, et sõidu ajal reeglite rikkumisi salvestada, vähemalt siinmail.



Igatahes said kaks esimest punti uuesti kokku ja vist mingi ports tuli tagant veel. 20km enne lõppu mu tiimikaaslane ründas ja trumbid olid meie käes. Ta oli väga tugev ja teised tiimid nägid kurja vaeva, et ta kätte saada. Lõpuks püüti ta kinni 5km enne lõppu ja teised tiimikaaslased hoidsid mind kenasti ees ja probleemidest eemal. Finishis olin enda meelest nagu päris okeil possal, aga jääb ikka kripeldama, sest võit jäi kaugele. Oli mega kiire allatuule finish ja täna oleks abiks olnud Martin Laasi sprindijalad. Võimalik, et oleksin pidanud veidi tagapool olema ja siis tagant inertsiga tulema, sest etapi kaks esimest venda lendasid sellise hooga mööda, nagu oleks neil turbo boost olnud.



Etapilt 5. koht, käib kah, aga ma tulin siia ikkagi võitma ja see jäi saavutamata. Järgmine start peaks vast olema paari nädala pärast Belgrad-Banjaluka velotuuril.“