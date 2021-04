Ralf Schumacheri paljastused: omal ajal tegeles ajakirjandus väljapressimisega 

Noorem Schumacher osales F1 sarjas aastatel 1997-2007 ja teenis kuus etapivõitu. „Pean olema aus – loomulikult avas see mulle uksi,“ rääkis Ralf sellest, kuidas vanema venna Michaeli edu tegi tema jaoks F1 sarja sisenemise lihtsamaks.

„Võitsin Macaus peetud sõidu ning nägin palju vaeva, et 1996. aasta Jaapanis toimunud F3 meistritiitel ära võita. Välismaalasena ei olnud see lihtne. Seega kasutasin võimalust, mis mulle pakuti, ning usun, et mu esinemiste põhjal olin väärt vormel 1 kohta. Kahjuks ei saanud kõik aru, et olen oma vennast eraldiseisev bränd ega tahtnud olla lihtsalt suure maailmameistri väike vend. Ma ei hakka nimesid välja tooma, aga oli üks väljaanne ja kindel illustraator, kes oma lugude saamiseks inimestelt asju välja pressis,“ vahendas rt.com Ralfi vormeliaastaid.