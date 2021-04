NBA suurimaks tiitlisoosikuks kerkinud Nets jätkab võidurelvastumist 

Kuigi Durant on juba pikemat aega vigastuspausi pidanud ning pälvis läinud nädalavahetusel tähelepanu hoopis sellega, et külvas sotsiaalmeedias rõveda sõimuga üle näitleja Michael Rapaporti, pole see Netsi mängumasinat kõigutanud. Pärast seda, kui veebruari alguses kaotati järjest kolm mängu, on Hardeni dirigeerimisel võidetud järgnevast 23 matšist 20. Griffini ja Aldridge’i lisandumine näib osutavat, et oma senise ajaloo jooksul parimal juhul 2000. aastate algul kahel korral NBA finaali jõudnud (ja seal kaotanud) Netsil pole tänavu sihiks midagi vähemat kui meistritiitel.