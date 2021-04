VINGE TÖÖ: Eesti treener voolis metsikust Rootsi looduslapsest tiitlivõistluse medalivõitja 

Rootsi ajakirjanike küsimusele – kas 26aastase hoolealuse treenimine on lihtne või keeruline? – vastab Katrin diplomaatiliselt: täitsa okei. „Tegelikult on see vale,“ räägib ta Õhtulehele. „Kui miski Khaddile väga meeldib, siis on temaga kerge, aga kui mõni asi talle ei sobi, tuleb veenmiseks kasutada igasuguseid nippe.“