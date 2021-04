Jaanson, Poolak ja kahepaat hakkavad Itaalias olümpiapiletit püüdma 

Vastavalt rahvusvahelise sõudeliidu kehtestatud reeglitele pääsesid Itaalias võistlema riigid, kes on seni kvalifitseerunud Tokyosse maksimaalselt ühe paatkonnaga. Seejuures on Euroopa võistluse näol tegemist ajaloo esimese omataolisega.

Ühepaate on stardis 16, teiste seas viimati 2019. aastal toimunud MMil 11. koha saanud kreeklane Stefanos Ntouskos, C-finaali võitnud, üldarvestuses 13. kohaga lõpetanud bulgaarlane Kristian Vasilev ning samas sõidus kaasa teinud Iisraeli esindaja Dani Fridman. Poolaku tugevaks rivaaliks on mullu alla 23aastaste EMil ühepaadil viiendaks platseerunud austerlane Lukas Reimgi.

„Võistluspaika saabusime laupäeva õhtul. Vee peale siis ei saanudki, kuna ennustati keerulisi ilmaolusid. Vesi on siin sarnane Sabaudiaga – mõnusalt kerge,“ rääkis Poolak, kes enda sõnul on ülipikast laagrist puhanud ning tunneb end hästi. „Vaim ja keha on valmis, mistõttu plaanin minna kohe eelsõidus täispangale,“ lubas noormees.

Mullu alla 23aastaste EMil viiendana lõpetanud Jaansonil on kümme konkurenti, kellest nimekaimad on tunamullu MMil 12. koha saanud ukrainlanna Diana Dymnchenko ning toona C-finaalis sõudnud rootslanna Lovisa Claesson. „Mul on väga hea meel, et vaatamata koroonale saab hooaja avapaugu teha. Konkurentide tegemistesse pole ise üldse süvenenud, kuid tean neid ikka,“ rääkis Jaanson.