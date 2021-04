Katrina Lehis olümpiast: meie eesmärk on minna kindlasti kõige säravama medali järele 

"Meie eesmärk on minna kindlasti kõige säravama medali järele," ütles Lehis. "Ma usun, et mitte ükski meist ei lähe sinna mõttega, et midagi vähemat sealt koju tuua. Selle nimel nüüd töö käib, et kõik oleks oma parimas vormis ja suudaksime nii individuaalselt kui ka võistkondlikult näidata parimat vehklemist. Säilitada rahu ja oma enesekindlusega näidata, et oleme ka tegelikult seal eesotsas, kuigi me ei ole praegu maailma esinumbrid."