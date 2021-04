Endine maailmarekordimees Patrik Sjöberg avaldas põhjuse, miks ta juba kuu aega haiglas lamab 

"Naljatasin ka tervishoiutöötajate poole pöördumise üle," lisas ta. "Minu moto on alati olnud, et teistel inimestel on asjad veelgi hullemad kui mul. Õnneks leidub sõpru, kes minust hoolivad. Nad käisid mul külas ja panid mu teistmoodi mõtlema. Semud päästsid mu elu."