Hooaja eel Thierry Neuville’i poolt vallandatud kaardilugeja avas suu 

Gilsoul stardib 10.-11. aprillil peetaval San Remo rallil Volkswagen Polo GTI R5 masinal, mille roolis on Antoine-Paul Santoni. Kusjuures samal rallil on stardis ka Neuville ja tema meeskonnakaaslane Ott Tänak.

Gilsoul märkis, et on väga õnnelik, et saab taas kõrges konkurentsis võistelda ja seda talendika Korsikalt pärit rallimehega, ent ei jätnud ka lisamata, et eelmise partnerluse katkemine oli kummaline.