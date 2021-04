VIDEO | Poksimatši eel: MMA võitleja pani kõigiga ülbitseva Youtube’i staari paika 

Paul, kes tahab meeleheitlikult poksimaailmale tõestada, et ta on tõsine tegija ütles Askrenile, et on parem poksija kui tema vanem vend Logan. Seepeale küsis aga Askren, kas noorena Logan tümitas ka oma väikevenda ning Jake vaikis. Kui ürituse moderaator viitas, et Jake võiks küsimusele siiski vastata, ütles too, et teda ei huvita sellised pärimised.