Kuritegevusega võitlev koondise libero: rasked pallivahetused annavad lisamotivatsiooni! 

32aastane Kristi Nõlvak pärineb läbi ja lõhki spordi- ning volleperekonnast. Tema ema Raini Stamm on kogenud võrkpallitreener, kes lõi iga oma lapse ümber uue trennirühma. Aga see pole sugugi ainuke harrastus, millega Nõlvakute pere vanim laps on tegelnud. „Käisin tennises, ujumises, tantsimas, mängisin klaverit,“ meenutab koondise libero oma lapsepõlve. „Kõige raskem oli loobuda klaverimängimisest, sest see väga meeldis mulle, aga pidin valima ühe asja.“