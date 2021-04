Superhoos Rooba tahab noortele näidata, et isegi eestlane võib hokis karjääri teha 

"Mingit erilist selgitust pole, on ainult kõva töö," märkis Rooba IIHFi kodulehel ilmunud artiklis. "Mul on sel hooajal võistkonnas suurem roll ning tänu suuremale jääajale ja suurepärastele liinikaaslastele tekib mul rohkem väravavõimalusi."

"Meie kolm (pere) oleme alati mu karjääri uskunud," sõnas Robert. "See motiveeris mu vanemaid suuri ohverdusi tegema. Elu pole alati olnud kerge, aga see on profihoki.

Tahan näidata noortele Eesti hokimängijatele, et kui oled nõus kõvasti töötama ja langetad keerulisi, kuid õigeid otsuseid, siis võib isegi eestlane jäähokis karjääri teha."

Õhus on võimalus, et Soome meistriliiga hooaeg lõppeb planeeritust varem, mis kärbiks oluliselt Rooba võimalusi tõusta liiga parimaks väravakütiks. Praegu on ta Pori Ässäti meeskonna rootslasest Sebastian Wännströmist viie tabamusega maas.