Põhja-Korea ei saada oma sportlasi Tokyo olümpiamängudele 

Põhja-Korea juhid väidavad, et riigis pole ühtki koroonaviirusejuhtumit, kuid ekspertide hinnangul on see ebatõenäoline.

Teada on see, et Põhja-Korea sulges 2020. aasta jaanuari lõpus piirid ja on hiljem suunanud sadu välismaalasi pealinnas Pyongyangis karantiini. Rongidel on keelatud Põhja-Koreast lahkuda või sinna siseneda, suurem osa rahvusvahelisi lende on peatatud.