ROHEPÖÖRE: Eestis hakatakse võistlema elektriliste jalgrataste ja tsiklitega 

"FIM (rahvusvaheline alaliit – toim.) sõlmis rahvusvahelise jalgratturite liiduga aastaid tagasi kokkuleppe, et hakkab haldama e-rattasporti ning esimene võistlus FIMi egiidi all toimus 2019 aastal Itaalias motokrossi MM-etapi raames," sõnas EMFi peasekretär Rauno Kais pressiteate vahendusel.

"Kahjuks lõi Covid eelmise aasta plaanid sassi ja võistluseid ei olnud nii palju, kui algselt plaanitud. Tänavu on plaanid taas suured ja loodetavasti saab rohkem võistelda. Meie alustasime e-teemadele mõtlemist samuti 2019 aastal ning kui eelmisel aastal põrgatasime erinevate inimeste vahel ideid, siis nüüdseks on plaanid Eesti koha pealt selged

Kuna elektrirataste maailm on väga kiires arengus, siis pidime ka enda plaanidesse pidevalt uusi ideid pookima. Võtame näiteks elektrilised tasakaalurattad lastele, mis tulid Eestisse eelmisel aastal ja nüüd turustavad neid meil juba paljud firmad." Eesti karikavõistlused hakkavad esialgu toimuma krossi ja mäkketõusu formaatides, kus kahe ala peale kokku selgitatakse päeva parimad. Samas autasustatakse kummagi ala parimaid ka eraldi. Krossi sõidetakse ühisstardist motokrossile sarnaselt künklikul maastikul 300–600 meetri pikkusel rajal, mida läbitakse kindel arv ringe. Mäkketõus on kahe sõitja duell, kus kihutatakse aja peale 80–200 meetrit ülesmäge.

Eestis saab tänavu võistelda elektriliste jalgratastega krossis ja mäkketõusus. Foto: Infront Moto Racing

Vastloodud komisjoni esimees Marken Murumaa lisas, et võistluspaikadeks on linnad või mõned populaarsed vaba aja keskused, et rahval oleks parem uue alaga tutvust teha ja ka võimalusel rattaid proovida. Väiksematele korraldatakse seal demosõite ja suuremad saavad ka rattaid rentida.

"Julgemad lastakse ka võistlema, kui on soov," märkis Murumaa. "Kuna tegemist on uue alaga, siis on võistlusklasse esialgu kolm: juuniorid, naised ja mehed. Aga tulevikus võivad lisanduda veel veteranid ja mõned teised klassid. Võistlusformaatidest oli meil arutlusel ka enduuro ja kestvuskross, aga me ei hakanud esimesel aastal liiga suurt suutäit hammustama ja vaatame esmalt nende kahega, kuidas minema hakkab."



Laste võistlused toimuvad Eesti motokrossi meistrivõistluste raames lühikesel ja siledal rajal, et lastel oleks võimalikult mõnus sõita. Elektrilised tasakaalurattad on kohal ka mitmevõistluse etappidel, kus lastele tehakse samuti erinevaid mõõduvõtte.