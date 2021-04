ARMUDRAAMA! Premier League'i jalgpallistaar saatis pulmast armukesele sõnumeid ja tegi ta hiljem rasedaks 

Jaqueline ongi too armuke, kes kurameeris kaks Inglismaa meistriliigas mängiva jalgpallistaariga, ent kasvatab nüüd üksi üheksakuust tütart. Eelmisel kuul saatis naine sportlase tööandjale ametliku kirja, millest teavitas, et on kohtusse andnud isaduse tuvastamiseks hagi ja nõuab alimente. Mängija nime The Sun ei avalda.

Jaqueline'i jutu järgi said armuloos petta mõlemad naised, nii tema kui ka jalgpalluri abikaasa. Lugu algas aastal 2018, kui vutimängija kirjutas Jaqueline'ile sotsiaalmeedias. Nad saatsid teineteisele peaaegu aasta aega intiimse sisuga sõnumeid, enne kui päriselt kohtusid. Jaqueline ei teadnud alguses, et jalgpallur on kihlatud.

"Ta kohtles mind nagu oma naist ja tahtis nii väga minuga olla," rääkis Jaqueline. "Teadsin, et tal on tüdruksõber, mispärast kahtlesin, kas peaksin jätkama temaga kohtumist, kuigi tundsin tugevat sidet. Ta ütles, et ma ei muretseks tema suhte pärast, sest see hakkab lõppema. Rumala peaga uskusingi teda."

Jalgpallur tõi armukesega kohtumiseks erinevaid ettekäändeid. "Saime peaaegu iga päev pärast tema trenni kokku. Lõunatasime nooblites restoranides või ta tuli mulle külla. Ta tõi naeruväärseid ettekäändeid, näiteks, et on treeningul, ravil või meeskonnaüritusel. Olin tema tähelepanust üllatunud. Ta veetis minuga rohkem aega kui temaga. Ta ütles, et meie vahel pole mitte ainult armastus, vaid tugevaim side, mida ta on iial kogenud. Ta käitus nagu tema partnerit ei olekski olemas."

Ometi sõudis too jalgpallur 2019. aasta suvel abieluranda just oma vana tüdruksõbra, mitte Jaqueline'iga. "Ta saatis mulle pidevalt sõnumeid, isegi oma pulmatseremoonialt ja -peolt. Saatsin ta pulmaõhtul pikalt, sest seda kõike oli minu jaoks lihtsalt liiga palju," meenutas armuke.

"Kulutasin kogu oma energia tema peale. Olin nii vaimselt kui ka füüsiliselt kurnatud. Ütlesin seda sõnumis tallegi. Isegi tema vend kirjutas mulle, et ta (jalgpallur) oli pulmas väga rahutu, sest mõtles minu peale.

Ta jätkas mulle kirjutamist isegi lennukis teel mesinädalatele. Ta ostis selle jaoks andmemahtu. Ta ütles, et tahtis kindel olla, et olen tema jaoks ikka olemas, kui ta naaseb. Ta vandus mulle igavest armastust."