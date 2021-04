"Olime valmis, et see nii läheb. Me ei nõustu sellega, aga vaidlustama hakata pole mõtet, sest võtab nii kaua aega. Peame asuma plaani B või C juurde. Paluda uuesti Eesti andidopingul esialgne võistluskeeld maha võtta, kui see ei tööta, siis pöörduda rahvusvahelisse spordiarbitraaži. Sinna pöördumise eelnev samm näeb ette, et Eesti antidoping peab meile kogu toimiku andma, aga nad on üheselt mõista andnud, et seda nad ei tee," kommenteeris Keres.