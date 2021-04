Doping VIDEO | Heiki Nabi advokaat Paul Keres: dopingujuhtumit siin pole Ohtuleht.ee , eile 18:08 Jaga: M

Veebruari keskel selgus, et meie parima Kreeka-Rooma maadleja Heiki Nabi aasta alguses antud dopinguproovist on avastatud halb analüütiline leid. Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutus (EADSE) määras Nabile kohemaid esialgse võistluskeelu. Maadleja, kes pole enda kinnitusel kunagi teadlikult keelatud aineid kasutanud, hakkas aga koos vandeadvokaat Paul Keresega otsima võimalusi, et oma süütust tõestada. Nabi B-proov avatakse sel neljapäeval.