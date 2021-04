Antidopingu juht Nabi pressikonverentsist: selge see, et enne B-proovi avamisele minekut tuleb end kuidagi kindlustada 

"Väga tore, et informeerisite, meie ei tea sellest midagi. Meil sellist infovahetust pole, et oleme sinna oodatud või kaasatud," kõlas Vallimäe esimene kommentaar täna kella kolmveerand kahe paiku.

"Ootame oma seisukohale [Harju maakohtu] vastust, hetkeseisuga pole seda tulnud," märkis Vallimäe. "Meie seisukoht on see, et antud vaidlus ei kuulu Harju maakohtu pädevusse. Kuid jumala eest - nii nagu kohus ütleb, eks nii reageerime."

"Selge see, et enne B-proovi avamisele minekut tuleb end kuidagi n-ö kindlustada, et mida kõike pole neile võimaldatud või mida kõike on halvasti ja valesti tehtud. Eks see on kaitsetaktika küsimus," jätkas Vallimäe.

"Meie jaoks on pigem oluline see, et saaks selle B-proovi tulemuse teada ja siis saaksime materjali kokku pakkida ja anda selle distsiplinaarkomisjoni - las siis seal arutatakse, kus ja mida on valesti tehtud või tegemata jäetud. Muidu siin jaurame lõputult, kuid samas on sportlane siin mõnes mõttes ajakriitilises olukorras."