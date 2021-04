Harju maakohus ei võtnudki Nabi hagi menetlusse 

Nabi pöördus 12. märtsil Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse (EADSE) ja sihtasutuse Eesti antidoping (EAD) vastu Harju maakohtusse, et taotleda talle positiivse dopinguproovi järel määratud esialgse võistluskeelu tühistamist. Sealjuures tegid Nabi ja tema kaitsemeeskond antidopingule hulga etteheiteid, mille EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe ümber lükkas .

Esialgu andis Harju maakohus Nabi tiimile aega hagis esinenud puuduste kõrvaldamiseks, misjärel teatas, et ootab EADSE seisukohta. Täna kinnitas maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Õhtulehele, et kohus otsustas keelduda Heiki Nabi 12.03.2021 (täiendatud 18.03.2021) hagi menetlusse võtmisest.

"Lahend on tehtud täna ja pole jõustunud. Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest," vastas Siplane täiendava küsimuse peale, kas see on nüüd lõplik otsus.