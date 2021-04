Eesti rannavolle esipaar osaleb Mehhikos kahel etapil 

Tiisaar mängis vahepeal Doha MK-etapil koos Dmitri Korotkoviga, Nõlvak tegeles seljaprobleemidest jagu saamisega. Selles Tiisaar probleemi ei näe, et pole oma tavapärase paarilise kaua võistlusmänge mänginud. „Mingit suurt probleemi sellega pole, oleme pärast Dohat koguaeg koos treeninud ja Kusti tegi talvel samuti aeg-ajalt mingeid asju kaasa. Uue paarilisega mängimine andis palju juurde, nägin paremini oma murekohti ja see avas mõtteid, mida võiks paremini teha. Õppisin palju,“ sõnas Tiisaar.

MK-etappi ei pea Tiisaar pelgalt ettevalmistuseks. Eestlased alustavad hetkeseisuga mõlemat etappi kvalifikatsiooniturniirilt. „Liigume selles suunas, et iga trenn, iga mäng ja turniir on osa protsessist. Ootan, et suudaksime need oskused, mida oleme trennides õppinud ka mängu üle tuua. Dohas me Dimaga sellega veel hakkama ei saanud, loodetavasti nüüd saame,“ lisas võrkpallur.