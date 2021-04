TÄNA MEISTRITE LIIGAS: Real madistab Liverpooliga ja City võtab mõõtu Dortmundi Borussiaga 

Chelsea: E-alagrupi võitja (4-2-0), 1/8 finaalis alistas kahe mängu kokkuvõttes 3 : 0 Madridi Atletico.

Meistrite liigas varem kohtunud kaheksal korral, Chelseal viis ja Portol kaks võitu, lisaks üks viik.

Jaanuari lõpus Chelsea peatreeneripingil Frank Lampardi välja vahetanud Thomas Tuchelil oli kuni läinud nädalavahetuseni käsil hiilgav seeria, kus 14 mängust oli võidetud kümme ja viigistatud neli, ent laupäeval saadi ootamatu 2 : 5 sahmakas Premier League’i väljalangemistsoonis virelevalt West Bromwichilt.

Chelsea puurilukk Edouard Mendy pidi läinud nädalavahetusel enda selja tagant välja koukima lausa viis palli. (Reuters/Scanpix)

„Ma arvan, et see oli juhus. Jalgpallis juhtub igasuguseid asju ja selliseid kaotusi tuleb ette ka tippsatsidel. Viimase tulemuse vaatamine võiks olla justkui vesi Porto veskile, kuid kindlasti ei näita see Chelsea kohta kõike,“ pakub Kristal, et Londoni klubi laupäevast saunapäeva ei tasu üle dramatiseerida.

Lisaks tasub tähele panna, et FC Porto elu teeb keerulisemaks asjaolu, et avamängu peab kollaste kaartide tõttu vahele jätma nende meistrite liiga edukaim väravakütt Sergio Oliveira, samuti on vigastuse tõttu kahtluse all keskkaitse tugisamba Pepe osalemine.

Et Porto elu veelgi raskem oleks, jäävad kaks võtmemängijat Pepe (vasakul) ja Sergio Oliveira avamängust eemale. Õigemini Oliveira puhul on see mängukeelu tõttu kindel, Pepel püsib aga teatud lootus, et arstid praavitavad ta kolmapäevaks mängukõlblikuks. (AFP/Scanpix)