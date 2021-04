Eesti korvpallisatsid tahavad „mullis“ lätlastel selja prügiseks teha. „Ainult kohalike klubidega kohtudes tekib paratamatult mugavus.“ 

„Lõunanaabritega mängisime viimati möödunud aasta 8. märtsil, kui võitsime Läti Ülikooli, seejärel oleme pusinud omavahel eestlastega. Mina on seda meelt, et Eesti-Läti liiga peab elus püsima ja arenema, sest need matšid on meile olulised. Ehkki tänavu oli Eesti klubidel põhihooajal piisavalt mänge, siis kuus korda ainult omavahel kohtuda on natuke palju,“ rääkis Rapla Avis Utilitase peatreener Toomas Annuk.