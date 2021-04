Tänak: Hyundai tegelikku potentsiaali näeme Horvaatias 

Ott Tänak võitis 2019. aastal Toyota roolis kuraditostinast MM-etapist kuus ning pärjati autoralli maailmameistriks. Seejärel kolis ta Hyundai tehasetiimi, kus sarnast võimu pole eestlane näidanud. Tänavu veebruaris noppis ta Lapimaa WRC-etapi võidu, mis oli talle Hyundai piloodina alles teine esikoht.

"Lumeralli nagu Lapimaa MM-etapp on [tingimuste tõttu] väga spetsiifiline ja sealsed tulemused ei näita auto täielikku potentsiaali," selgitas Tänak, kelle lähim konkurent Põhja-Soomes oli Toyota Yarisega kihutanud Kalle Rovanperä, kes jäi eestlasest maha 17,5 sekundiga. "Loomulikult tegi meeskond suurepärast tööd ja peama olema uhked, et suutsime Soome teedel Toyotat võita."

Tänaku sõnul oli Lapimaa MM-ralli siiski väga omanäoline ja Põhja-Soomega sarnaseid tingimusi tänavu rohkem ei näe. "Töötame, et masinat edasi arendada. Asfaldirallide osakaal on [tänavu] MM-sarjas väga suur, seega peame Horvaatias hästi hakkama saama," lisas ta.

Koroonatingimustes on testimine ja reisimine keeruline, kuid Hyundai meeskond osaleb eeloleval nädalavahetusel Sanremo rallil, kus on stardis teiste seas ka tema tiimikaaslased Thierry Neuville ja Pierre-Louis Loubeti poolt. Siiski pole see masina testimiseks kõige ideaalsem koht.