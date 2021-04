VIDEO | Treier tegi Meistrite liigas karjääri parima esituse: polnud lihtne mäng 

Teisipäeval tabas ääremängija platsilt kaheseid neljast kaks, kolmeseid viies kaks ning neljast sooritatud vabaviskest sopsas kolm. Meistrite liigas oma hooaja parima kohtumise teinud Treier kutsuti ka mängujärgsele pressikonverentsile. "Loomulikult polnud see lihtne mäng. Kahjuks me ei alustanud kohtumist nii, nagu soovinuks," nentis eestlane, et matš läks käest juba esimesel veerandil, mis kaotati 19 : 32.