Suninen siiski osaleb Horvaatia MM-rallil: M-Spordi poistel õnnestus vahepeal müüa paar masinat 

Teemu Suninen ei pääse Horvaatias sõitma siiski WRC-masinaga, vaid briti meeskond pakub võimalust roolida Ford Fiesta Rally2 autot. Soomlane nentis Iltalehele, et on sellegi võimaluse üle õnnelik.

"Lahkume Horvaatiasse järgmise nädala lõpus ja testime seal enne võistlust. Mitte küll WRC-masinat, aga Rally2 autot. Aga väga hea, et saan etapil osaleda, ja mulle on see tõesti oluline, et saaksin võistleda," rääkisin Suninen ja lisas lõbusalt. "Küllap (M-Spordi) poisid suutsid paar uut Rally3 autot maha müüa, et mind sõitma lastakse."