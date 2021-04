INTERVJUU | Port: isegi kui dopingaine sattus Nabi organismi teiselt maadlejalt, peab ta seda tõestama 

Heiki Nabi advokaat Paul Keres ütles eile, et kui B-proovis peaks samuti letrosooli leiduma, siis üliväikese koguse tõttu ei saa teemaks olla teadlik dopingu tarvitamine. Tsiteerin teda: "Kas see proov on negatiivne või positiivne, ei oma Heiki süü osas tähtsust. Nii väikseks pole võimalik tabletti lõigata. Kui see 0,6 nanogrammi seal sees ongi, siis sellel mingisugust sooritust parandavat võimet ei ole. Dopingukeissi siin ei ole." Kuidas seda kommenteerida?