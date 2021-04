Korvpalli EM: Eestist sai Itaalia partnerriik 

Itaalia korvpalliliidu president Giovanni Petrucci: „Kirg, elujõulisus ja organiseeritus on vaid mõned Eesti korvpalliliidu tugevustest, mis on viimastel aastatel kasvanud nii väljakul kui selle kõrval. Meie koondise kahel reisil Eestisse, nii 2020. aasta veebruaris kui viimati novembris toimunud mullis, oleme lisaks Eesti inimeste suurele kirele korvpalli vastu näinud ka nende koondise soovi areneda rahvusvahelisel tasemel. See on võimaldanud neil taas jõuda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Loodan Milanos näha samasugust soojust ja kirge spordi vastu, mida nägime Eesti fännidelt Tallinnas.“